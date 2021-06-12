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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Зеленский утвердил стратегию развития системы правосудия

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ О Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 — 2023 годы.

Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия. В документе обозначены приоритеты совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводства и других институтов правосудия.

Также в документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.

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Одно из направлений стратегии — улучшение доступа к правосудию и искоренения недостатков функционирования. Также благодаря документу планируется усилить функциональную и процессуальную способность Верховного Суда.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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