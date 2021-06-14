Без доступа к инновационным средствам защиты растений Украина утратит конкуренцию на мировых аграрных рынках — Роман Сластен

Украинский аграрный сектор столкнулся с реальной угрозой потери конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных культур на мировых рынках.

Во избежание колоссальных потерь экономики представители профильных ассоциаций и Министерства аграрной политики призвали народных депутатов вынести в сессионный зал на ближайшей пленарной неделе и принять законопроект №2289.

Документ отменяет введенный пять лет назад фактический мораторий на ввоз и регистрацию в Украине оригинальных инновационных средств защиты растений.

Призыв к Верховной Раде о незамедлительном включении законопроекта №2289 О внесении изменений в статью 4 Закона Украины О пестицидах и агрохимикатах относительно ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины в повестку дня ближайшего заседания озвучили во время пресс-конференции 14 июня 2021 года.

В первом чтении документ приняли 2 декабря 2020 года. Вот уже полгода украинские аграрии с нетерпением ждут окончательного принятия судьбоносного закона.

Генеральный директор Ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен констатировал, что в 2015 году Верховная Рада совершила серьезную ошибку, интегрировав в 4 статью соответствующего закона норму, предусматривающую обязательную регистрацию СЗР в странах-производителях при ввозе в Украину образцов пестицидов для государственных испытаний.

На практике норма оказалась трудновыполнимой, что привело к фактической блокировке ввоза в нашу страну инновационных агрохимикатов. За пять лет количество успешно зарегистрированных оригинальных препаратов в Украине сократилось втрое. В результате 95% инновационных СЗР — недоступны для украинских аграриев. Ежегодные убытки агросектора составляют более 3 млрд грн.

— Со временем вредители и сорняки приобретают стойкость к средствам защиты растений. Возникает так называемая резистентность. Соответственно, старые средства защиты становятся менее эффективными в противодействии вредителям. Таким образом, обновление препаратов и поступление новых разработок являлось гарантией успешного сельского хозяйства на протяжении десятков лет. К сожалению, в Украине этот процесс заблокирован уже пятый год. Мы не можем проводить исследования в научных учреждениях и организациях, которые имеют соответствующие условия для исследования новых препаратов. Это закладывает негативные тенденции для конкурентоспособности нашей сельскохозяйственной продукции на международных рынках, — подчеркнул Роман Сластен.

Солидарен с ним первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он предупредил, что каждый день промедления с принятием законопроекта негативно влияет как на экономику, так и на экологию Украины.

—Мы ежегодно фиксируем постоянную волатильность и непредсказуемость погодных условий. Это вынуждает фермеров очень быстро реагировать и адаптировать свои технологии. К сожалению, с блокированием доступа к испытаниям инновационных препаратов, из-за невозможности ввоза образцов СЗР для научных целей, наши аграрии фактически не могут быть такими гибкими и быстро реагировать, в отличие от фермеров других стран. Учитывая, что с каждым годом волатильность увеличивается, это может привести к потере конкуренции и рынков. Мы призываем парламентариев быстрее рассмотреть законопроект №2289, чтобы инновационные решения были доступны нашим аграриям, и чтобы они могли быстро принимать решения, быть эффективными, прибыльными, увеличивать урожайность и наращивать производство, — заявил Высоцкий.

В свою очередь, народный депутат Украины Николай Кучер назвал токсичную законодательную норму откровенно лоббистской, принятой пять лет назад в интересах отдельных предприятий.

— Законопроект №2289 призван исправить откровенно лоббистскую норму, прописанную в статье 4 Закона Украины О пестицидах и агрохимикатах. Эта норма создает преимущества для отдельных предприятий, которые в большинстве торгуют генерическими средствами защиты растений по цене современных эффективных и экологически безопасных препаратов. Необходимость разблокирования ввоза инновационных СЗР для научных исследований и испытаний в Украине очевидна, как белый день. Ограничение доступа наших ученых к передовым мировым разработкам приводит к тому, что на украинском рынке предлагаются только устаревшие препараты, менее безопасные как для человека, так и окружающей среды. Мы уже пять лет боремся, чтобы исправить норму, которая вредит украинским аграриям, — резюмировал Николай Кучер.

Спикеры пресс-конференции акцентировали также внимание на том, что ни в ЕС, ни в других высокоразвитых странах такой законодательной нормы не существует, именно поэтому законопроект №2289 является еще и евроинтеграционным и поддерживается правительством.