Мы всегда чувствовали поддержку: Зеленский поздравил нового премьер-министра Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Нафтали Беннетта с назначением на пост премьер-министра Израиля.
Украинский лидер выразил надежду, что сотрудничество между странами будет укрепляться и позволит добиться процветания двух народов.
— Украина всегда чувствовала поддержку Израиля, — написал Зеленский на совей странице в социальной сети Twitter.
Беннетт сменил Нетаньяху
В воскресение, 13 июня, Биньямин Нетаньяху покинул пост премьер-министра Израиля спустя 12 лет работы во главе правительства.
За назначение нового Кабинета министров проголосовали 60 депутатов Кнессета.
Премьер-министром в новом правительстве стал глава партии Ямина Нафтали Беннетт, однако через два года его заменит нынешний глава МИД Яир Лапид.