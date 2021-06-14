Мы всегда чувствовали поддержку: Зеленский поздравил нового премьер-министра Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Нафтали Беннетта с назначением на пост премьер-министра Израиля.

Украинский лидер выразил надежду, что сотрудничество между странами будет укрепляться и позволит добиться процветания двух народов.

— Украина всегда чувствовала поддержку Израиля, — написал Зеленский на совей странице в социальной сети Twitter.

Беннетт сменил Нетаньяху

В воскресение, 13 июня, Биньямин Нетаньяху покинул пост премьер-министра Израиля спустя 12 лет работы во главе правительства.

За назначение нового Кабинета министров проголосовали 60 депутатов Кнессета.

Премьер-министром в новом правительстве стал глава партии Ямина Нафтали Беннетт, однако через два года его заменит нынешний глава МИД Яир Лапид.