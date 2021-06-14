Рада может провести внеочередные заседания в июне-июле — Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения внеочередных заседаний парламента. Они могут состояться в июне и июле.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета 14 июня.

По словам Стефанчука, внеочередные заседания Рады могут состояться из-за большого количества законопроектов, которые должны рассмотреть в последние три пленарных недели.

— До завершения этой сессии осталось три пленарных недели… и, учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут некоторые внеочередные заседания, — отметил он.

Заместитель спикера парламента поручил комитетам подготовиться к рассмотрению этих законопроектов.

— Поэтому я бы просил комитеты подготовиться к ним, особенно в отношении вопроса национальной безопасности (это законопроекты 5557 и 5558, — Ред.), это так называемый законопроект о деолигархизации, а также пул экологических вопросов, которые определяются президентом тоже как очень важные, — сказал Стефанчук.

Внеочередное заседание Рады

Ранее первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Он отметил, что во втором чтении должны принять законопроекты из пакета МВФ, о судебной реформе и реформе банковской сферы.