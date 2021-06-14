Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Рада может провести внеочередные заседания в июне-июле — Стефанчук

Руслан Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения внеочередных заседаний парламента. Они могут состояться в июне и июле.

Об этом он заявил на заседании согласительного совета 14 июня.

Читайте
Спам правками и сроки: когда в Украине могут легализовать медицинский каннабис

По словам Стефанчука, внеочередные заседания Рады могут состояться из-за большого количества законопроектов, которые должны рассмотреть в последние три пленарных недели.

— До завершения этой сессии осталось три пленарных недели… и, учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут некоторые внеочередные заседания, — отметил он.

Заместитель спикера парламента поручил комитетам подготовиться к рассмотрению этих законопроектов.

— Поэтому я бы просил комитеты подготовиться к ним, особенно в отношении вопроса национальной безопасности (это законопроекты 5557 и 5558, — Ред.), это так называемый законопроект о деолигархизации, а также пул экологических вопросов, которые определяются президентом тоже как очень важные, — сказал Стефанчук.

Внеочередное заседание Рады

Ранее первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Он отметил, что во втором чтении должны принять законопроекты из пакета МВФ, о судебной реформе и реформе банковской сферы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка