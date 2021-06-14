Окончательное принятие законопроекта по амнистии капиталов, то есть одноразового декларирования доходов физических лиц для их легализации, возможно уже во вторник, 15 июня, заявил на согласительном совете глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

По его словам, на этой неделе Рада выполнит свое обещание относительно налоговой амнистии, отметив, что основная масса из трех-четырех законопроектов, возможно, будет проголосована 15 июня.

Корниенко сказал, что налоговая амнистия должна заработать с 1 сентября, поэтому далее будет имплементация реформы.

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30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5153 относительно амнистии капиталов голосами 245 нардепов.

Согласно документу, граждане, уклонявшиеся от уплаты налогов, могут раскрыть свои истинные доходы, одновременно избежав наказания.

Кроме того, они должны уплатить единовременный сбор в бюджет: 5% для активов на счетах украинских банков, 9% — для размещенных за рубежом, 2,5% — за гособлигации, приобретенные в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.