Украинского болельщика в российском Санкт-Петербурге полицейские попросили убрать флаг Украины, который он принес с собой в фан-зону. Там транслировали матч Нидерланды-Украина, который состоялся 13 июня.

Об этом российскому спортивному изданию Чемпионат рассказал другой украинский болельщик.

— Когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались, — рассказал болельщик.

Календарь Евро-2020

Матчи Евро-2020 примут 11 городов континента: Рим, Лондон, Севилья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген и Санкт-Петербург. А всего на турнире сыграют 24 команды.

Подробнее о календаре Евро-2020 и расписании матчей читайте в материале Фактов ICTV.