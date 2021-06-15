Пленарное заседание Верховной Рады 15 июня традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосования за ряд законопроектов во втором чтении, в первом и повторном первом чтении.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроекты 5153 и 5156 по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан.

Также народные избранники намерены отменить решение ВР от 1 июня 2021 года о принятии в целом с учетом предложений президента проекта закона О внесении изменений к Закону Украины О предотвращении коррупции.

Кроме того, в стенах Рады проработают вопросы независимости Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также расширения полномочий частных исполнителей.

На пленарном заседании депутаты внесут изменения в госбюджет на 2021 год, чтобы увеличить расходы для местных и апелляционных судов.

В первом чтении депутаты проработают законопроекты 5154 и 5154-1, предусматривающих внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины после внесения изменений в Налоговый кодекс, связанных с налоговой амнистией.

Депутаты собираются урегулировать задолженность за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения.

Остановятся на вопросах предоставления электронных публичных услуг, деятельности Государственного бюро расследований.

Кроме того, в повестку дня должны включить вопрос о приобретении акционерным обществом Государственный ощадный банк Украины статуса участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

После доработки комитета во время повторного первого чтения обсудят авиационные правила Украины и обязательность использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Добровольное декларирование

3 июня депутаты приняли закон №5155 О внесении изменений в Закон Украины О валюте и валютных операциях для стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года состоится одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021 года, но с которых не были уплачены налоги.

К субъектам декларирования не будет применяться ответственность, предусмотренная законодательством Украины, которая действовала на день совершения нарушений.