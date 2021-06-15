На встрече президентов Российской Федерации и США не будут достигнуты договоренности по поводу Украины без участия Украины. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с Анн Линде — председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции.

По словам Кулебы, основной темой для разговора Владимира Путина и Джо Байдена станет Украина. Глава МИД подчеркнул, что Байден пригласил Путина к диалогу именно во время усиления эскалации Россией на Донбассе и в Крыму, а также у границ Украины.

— Мы не видим риска для того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута некая договоренность в отношении Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине достигнуты без Украины нами признаваться не будут.

Встреча Путина и Байдена

Джо Байден и Владимир Путин проведут встречу 16 июня в швейцарской Женеве. Президенты планируют обсудить отношения между странами и перспективы их улучшения.

Также президент США планирует пообщаться с главой Кремля о нарушении прав человека. Подробнее, как пройдет встреча Путина и Байдена читайте на Фактах ICTV.