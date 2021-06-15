Первый день в Верховной Раде оказался довольно необычным, так как это для меня все новое. Так прокомментировал свой дебютный день в парламенте и принятия присяги под возгласы Ганьба! новоиспеченный народный депутат Василий Вирастюк.

— Ни для кого не секрет, что я в новой сфере для себя. Поэтому нужно понять, что и как работает. Даже те же кнопки, куда вставлять карточку, это все мне объяснили коллеги, — отметил Вирастюк журналистам.

Также народный избранник в шутку сказал, что надеялся на более громкие возгласы Ганьба! во время принятия присяги.

— Да, были соответствующие возгласы наших коллег в сессионном зале. Но я надеялся, что они будут гораздо громче. Я, по крайней мере, так настраивался, — объяснил он.

Вирастюк отметил, что депутаты очень быстро успокоились, и добавил, что в спорте привык к громким крикам.

Кроме того, он поделился, что хотел бы стать членом парламентского Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов. Поскольку, по словам депутата, ему знакома эта тематика.

В частности, Вирастюк привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации ветеранов.

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В то же время он поделился, что скорее всего будет работать над законопроектами, которые касаются ветеранской тематики.

— У нас отсутствует вообще такая область как спортивная реабилитация. Это хотелось бы наладить в Украине, — добавил политик.

По его словам, необходимо создать хотя бы один такой реабилитационный центр в нашей стране.

15 июня во время заседания Верховной Рады Василий Вирастюк принес присягу нардепа. Текст присяги он произносил под крики Ганьба!.

Документы о подтверждении регистрации Вирастюка депутатом ЦИК направила 9 июня. Тогда ему выдали временное удостоверение.