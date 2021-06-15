Большая стройка Зеленского помогает Кличко подготовиться ко Дню независимости — эксперт

Программа инфраструктурного развития Украины президента Владимира Зеленского Большая стройка помогает мэру Киева Виталию Кличко восстанавливать дорожную инфраструктуру города.

Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, президентская программа Большая стройка спасает мэра Киева, который не успевает привести столицу в порядок ко Дню независимости.

— Как сообщил министр инфраструктуры Кубраков, сейчас они ремонтируют площадь перед Оперным театром. Примечательно, что строительные компании выполняют ремонт в рамках благотворительной помощи, — написал Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что это уже не первый объект, отремонтированный в Киеве в рамках Большой стройки Зеленского.

— Так, они уже сделали дорогу в Охматдете и в Центре репродуктивной медицины, — добавил блогер.

Сазонов напомнил, что недавно Кличко пообещал достроить Подольский мост вне рамок программы президента.

Он также подчеркнул, что подобные проекты реализовываются по всей Украине.

— Со старта президентской программы большое внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности. И это, уверен, правильный подход, — резюмировал Кирилл Сазонов.

Напомним, в рамках Большой стройки Владимира Зеленского к концу 2023 года планируют восстановить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами) — это более 20 тис. км.