Венедиктова сообщила о “большой инспекции” закрытых уголовных дел

Ирина Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора проводит инспекцию постановлений о закрытии различных важных уголовных дел, об этом генпрокурор рассказала на форуме Украина 30.

Венедиктова также заявила, что сейчас в Едином реестре досудебных расследований 1,5 млн таких дел.

По словам Венедиктовой в начале их “большой инспекции” в ЕРДР таких дел было гораздо больше — более 7 млн, но и сейчас есть над чем работать.

Украина 30 Экономика без олигархов

15 июня во время очередного форма из цикла Украина 30 премьер министр страны Денис Шмыгаль сообщил о трех векторах институциональных изменений, которые небходимы для успеха антикоррупционной реформы.

Речь идет об уменьшении доли государства в экономике, развитии рыночных отношений, создании новых конкурентных рынков, а также о реформе фискальных и контролирующих органов.

О чем еще сказал премьер во время выступления, смотрите в материале Фактов ICTV.