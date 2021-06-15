Какие отрасли Украины пострадают, если Беларусь разорвет торговые связи

В случае разрыва экономических связей с Беларусью возможны потери для украинских производителей кондитерских изделий, поскольку на РБ приходится около 20% экспорта.

Это касается и производителей пива – его экспорт в Беларусь составляет около трети, рассказал заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, ранее информация об ограничении поставок бензина А-95 в Украину вызвала панику, но топливо все же поставляется, хотя и в меньших объемах.

Он отметил, что история с бензином связана с технологическими процессами, хотя и были попытки со стороны Беларуси разыграть эту ситуацию в политическом контексте.

В связи с этим, как отметил Качка, украинский бизнес, зависимый от импорта из Беларуси, просчитывает план Б, если поставки прекратятся, но оценить вероятность такого сценария торговый представитель не берется.