16 июня в Госдепартаменте состоится встреча исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Встреча назначена на 19.00 по местному времени. По Киеву – это 2.00.

Она должна пройти в закрытом режиме, темы разговора двух дипломатов не раскрываются.

Накануне в посольстве США Оксана Маркарова также встретилась командующим по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США, генералом Гарриком Хармоном и директором Вашингтонского офиса командования по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США Дэвидом Дорнблайзером.

— Обсудили вопросы углубления военного сотрудничества, поблагодарили за поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, — сообщила она в соцсети.

Переговоры Байден-Путин

В Женеве 16 июня в 13.15 начнется встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлятся около пяти часов.

Сначала планируется разговор двух лидеров, а после нее — российско-американские переговоры в расширенном формате.

Они обсудят как двусторонние отношения, так и российскую агрессию против Украины.

По результатам саммита президент США проведет одиночную пресс-конференцию.

Президент России ориентировочно в 18.00 будет давать пресс-конференцию отдельно.

Источник: state.gov