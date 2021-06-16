16 июня в Госдепартаменте состоится встреча исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера с послом Украины в США Оксаной Маркаровой.
Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.
Встреча назначена на 19.00 по местному времени. По Киеву – это 2.00.
Она должна пройти в закрытом режиме, темы разговора двух дипломатов не раскрываются.
Накануне в посольстве США Оксана Маркарова также встретилась командующим по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США, генералом Гарриком Хармоном и директором Вашингтонского офиса командования по вопросам безопасности помощи Сухопутных войск США Дэвидом Дорнблайзером.
— Обсудили вопросы углубления военного сотрудничества, поблагодарили за поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, — сообщила она в соцсети.
Переговоры Байден-Путин
В Женеве 16 июня в 13.15 начнется встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлятся около пяти часов.
Сначала планируется разговор двух лидеров, а после нее — российско-американские переговоры в расширенном формате.
Они обсудят как двусторонние отношения, так и российскую агрессию против Украины.
По результатам саммита президент США проведет одиночную пресс-конференцию.
Президент России ориентировочно в 18.00 будет давать пресс-конференцию отдельно.
Источник: state.gov