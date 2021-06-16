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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рада планирует просить Конгресс США сделать Украину основным союзником вне НАТО

Верховна Рада

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в пятницу, 18 июня. На повестке дня — обращение к Конгрессу США.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в Telegram-канале.

По его словам, парламент может рассмотреть проект постановления №5380 об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (статуса MNNA).

Рада планирует просить Конгресс США сделать Украину основным союзником вне НАТО

Статус основного союзника США вне НАТО предусматривает, что Америка имеет тесные стратегические и военные отношения со странами, не являющимися членами Альянса.

Поэтому авторы постановления отмечают, что принятие документа позволит привлечь международно-правовые механизмы обеспечения безопасности Украины, участвовать в совместных оборонных инициативах и контртеррористических мероприятиях, а также поставлять ограниченные виды вооружения.

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По состоянию на сегодня статус основного союзника США вне НАТО имеют 18 стран, а претендентами на его получение являются Украина, Грузия и Молдова.

Украина и НАТО

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, во время которого его участники подтвердили свое обещание принять Украину в Альянс.

Они напомнили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашей страны в рамках международно признанных границ, а также призвали Россию вывести войска с Востока.

Больше о значении саммита НАТО для Украины — читайте в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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