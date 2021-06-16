Рада планирует просить Конгресс США сделать Украину основным союзником вне НАТО

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в пятницу, 18 июня. На повестке дня — обращение к Конгрессу США.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в Telegram-канале.

По его словам, парламент может рассмотреть проект постановления №5380 об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (статуса MNNA).

Статус основного союзника США вне НАТО предусматривает, что Америка имеет тесные стратегические и военные отношения со странами, не являющимися членами Альянса.

Поэтому авторы постановления отмечают, что принятие документа позволит привлечь международно-правовые механизмы обеспечения безопасности Украины, участвовать в совместных оборонных инициативах и контртеррористических мероприятиях, а также поставлять ограниченные виды вооружения.

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По состоянию на сегодня статус основного союзника США вне НАТО имеют 18 стран, а претендентами на его получение являются Украина, Грузия и Молдова.

Украина и НАТО

14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО, во время которого его участники подтвердили свое обещание принять Украину в Альянс.

Они напомнили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет нашей страны в рамках международно признанных границ, а также призвали Россию вывести войска с Востока.

Больше о значении саммита НАТО для Украины — читайте в нашем материале.