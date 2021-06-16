В среду, 16 июня, Верховная Рада соберется на очередное заседание. Повестка дня Рады включает ряд важных законопроектов, которые рассмотрят депутаты.

Какие законы могут принять парламентарии на заседании 16 июня, смотрите в материале Фактов ICTV.

Повестка дня Рады 16 июня

Среди прочего, нардепы в первом чтении рассмотрят:

проект постановления №5129 об имплементации Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок;

от крупных сжигающих установок; внесение изменений в закон О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты по уточнению норм, регулирующих вопросы определения категорий лиц, признающихся ветеранами войны;

законопроект №4554 о приведении законодательства в сфере детского питания с нормами ЕС;

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников.

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На рассмотрении во втором чтении:

законопроект №3576 об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых ;

; проект закона №4539 о предоставлении льгот отдельным категориям граждан Украины, обращающихся за совершением консульских действий;

внесение изменений в закон Об охране атмосферного воздуха по регулированию хозяйственной деятельности с озоноразрушающими веществами и фторированными парниковыми газами.

Законопроект о запрете пластиковых пакетов

1 июня Верховная Рада приняла законопроект о запрете пластиковых пакетов. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ.

Закон устанавливает штрафы для учреждений, которые распространяют пластиковые пакеты. За первое нарушение придется заплатить 17 тыс. грн, а за второе — вдвое больше.