Внеочередные заседания Верховной Рады планируют на следующую пленарную неделю (29 июня — 2 июля). На этой неделе внеочередных заседаний не планируется.

Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук на брифинге 16 июня.

— На четверг не планируется. Потому что есть и ряд заседаний комитетов. И я так понимаю, что футбол в 16:00, — пошутила Кравчук.

При этом она заявила, что внеочередные заседания могут состояться на следующей пленарной неделе.

— Мы, думаю, будем проводить внеочередные… С большой повесткой дня — на неделе с 29 июня. Возможно, и президент будет инициировать эти внеочередные. Чтобы мы рассмотрели закон об олигархах и закон о национальном сопротивлении, и изменения в налоговое законодательство, которые идут в пакете с законом об олигархах, — рассказала Кравчук.

Она добавила, что в пятницу также может состояться внеочередное заседание парламента относительно обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО.

Внеочередное заседание Рады

Накануне первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что на этой неделе состоится внеочередное заседание ВР.

Он заявил, что во втором чтении должны принять законопроекты из пакета МВФ, о судебной реформе и реформе банковской сферы.

Фото: Евгения Кравчук