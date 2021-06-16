16 июня Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. Народные депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов, начало традиционно запланировано на 10.00.

В частности, на рассмотрении в первом чтении будет законопроект №5129 о сокращении выбросов от крупных сжигающих установок. Также парламентарии рассмотрят проект закона о приведении законодательства в сфере детского питания к стандартам Евросоюза.

Среди важных законопроектов во втором чтении — проект закона №3576, усиливающий ответственность за добычу полезных ископаемых, а также законопроект о предоставлении льгот некоторым категориям граждан.

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады от 16.06.2021

Зеленский ветировал закон о лжи в декларациях

15 июня Владимир Зеленский наложил вето на закон о лжи в декларациях. 3 июня соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Однако согласно поправкам, близкие родственники декларанта могут не подавать декларации о своих доходах по желанию. По словам президента, это не то, что он обещал украинцам.