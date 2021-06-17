Пленарное заседание Верховной Рады 17 мая традиционно начнется в 10.00.
В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить законопроекты о страховании, правовых основах деятельности ГБР, финансировании политических партий, категориях лиц, которые признаются ветеранами войны и другие.
Также на повестке дня — обсуждение проекта закона, к созданию которого присоединились народные депутаты Юрий Бойко (ОПЗЖ) и Николай Княжицкий (Европейская солидарность).
Речь идет о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению языковых прав коренных народов, национальных меньшинств Украины в сфере образования.
Во втором чтении народные депутаты рассмотрят законопроекты по усилению ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых и о повышении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка.
Также планируется утвердить повышение уровня пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Кроме этого, Рада во второй раз обсудит предложение нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой О внесении изменений Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины” относительно военного погребального ритуала.
Внеочередное заседание Рады
О том, что на этой неделе состоится внеочередное заседание Верховной Рады, сообщил заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко.
10 июня он заявил, что депутатам стоит рассмотреть ряд важных законопроектов и прийти к общему решению.
Александр Корниенко уточнил, что речь идет о законах, предусмотренных пакетом МВФ, а также о банковской сфере и судах.