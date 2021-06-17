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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Новые санкции и недра Украины: что рассмотрит СНБО 18 июня

Олексій Данілов

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 18 июня в 17.00 в Офисе президента.

В повестке дня предварительно пять вопросов:

  1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.
  2. Второй пункт засекречен.
  3. Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
  4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года О состоянии дел в сфере недропользования, введенного в действие указом президента от 25 марта 2021 №122.
  5. Разное.

Через час, ориентировочно, в 18.00 секретарь СНБО Алексей Данилов расскажет о результатах заседания.

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Возможно, во время этого заседания СНБО по рекомендации Кабмина наложит санкции на компании, которые причастны к пропаганде российской агрессии.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении шести физических лиц и 10 компаний из восьми стран сроком на три года.

Предложенный пакет санкций предусматривает блокировку пользования имуществом на территории Украины, делает невозможным осуществление транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории страны, вывода капиталов за пределы Украины.

Фото: РНБО

Источник: СНБО

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