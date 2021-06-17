Верховная Рада 17 июня голосами 319 народных депутатов приняла за основу законопроект №5253-1 об усовершенствовании порядка государственного финансирования партий.

Этим документом предлагаются изменения в закон О политических партиях в Украине.

В частности, он предусматривает сохранение контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за финансами партий, а также устанавливает дополнительные требования относительно обоснованности и обнародования решений НАПК о приостановлении или прекращении государственного финансирования уставной деятельности политической партии.

Уточняются отдельные основания для приостановления и прекращения госфинансирования уставной деятельности политсилы.

Партиям позволят в случае выявления обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления или прекращения госфинансирования, устранять их или предоставить доказательства до принятия соответствующего решения.

В то же время предлагается повысить до 100 прожиточных минимумов размер разногласий между сведениями, указанными в отчете политической партии о доходах и расходах, и фактическими данными в случае, если речь идет о прекращении госфинансирования.