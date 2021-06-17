Верховная Рада решила отложить на осень принятие обращения (№ 5380) к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия журналистам в четверг.

— Мы вместе решили с господином Гончаренко отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление — это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле станет мощным сигналом, но пока дипломаты советуют повременить с этим, — заявил он.

Ранее народный депутат Александр Качура от СН заявил, что парламент 18 июня может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к Конгрессу США (№5380), инициированное нардепом из фракции Европейская солидарность Алексеем Гончаренко.

Союзник США вне НАТО

Статус основного союзника США вне НАТО предусматривает, что Америка имеет тесные стратегические и военные отношения со странами, которые не являются членами Альянса.

Поэтому авторы постановления подчеркивают, что принятие документа позволит привлечь международно-правовые механизмы обеспечения безопасности Украины, участвовать в совместных оборонных инициативах и контртеррористических мероприятиях, а также поставлять ограниченные виды вооружения.