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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

США должны взять лидерство в вопросе вступления Украины в НАТО

Курт Волкер

Соединенные Штаты во главе с Байденом должны перенять лидерство в вопросе вступления Украины и Грузии в НАТО, заявил бывший спецпосланник США по вопросам Украины Курт Волкер на форуме.

По словам Волкера, он согласен с тем, что Украине нужно сделать еще много всего для того, чтобы попасть в Альянс, но Америка должна дать ей четкое видение того, в каком направлении двигаться дальше.

— Мы повторяем одно и то же начиная с Бухареста в 2008 году. Мы говорим, что Украина будет членом НАТО, ПДЧ необходимо, но не даем его Украине, — возмутился Волкер.

Политик обратил внимание на то, что украинская армия существенно изменилась с 2014-2015 годов и отметил, что России будет очень трудно начать новое вторжение на территорию Украины.

В тоже время по мнению Волкера, в противовоздушной и береговой обороне Украины еще есть значительные пробелы.

Также он сказал, что США могли бы помочь Украине в решении этих вопросов путем продажи вооружения.

Фото: УНИАН

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