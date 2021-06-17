Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Заседание Верховной Рады 17 июня: онлайн-трансляция

Верховна Рада

Очередное заседание Верховной Рады в четверг, 17 июня, начнется в 10.00.

Традиционно депутаты начнут рассмотрение законопроектов в первом и втором чтении.

На обсуждение 17 июня вынесены проекты законов, касающиеся военного погребального ритуала, увеличения размера алиментов, обеспечения языковых прав национальных меньшинств и другие.

Также депутаты планируют проголосовать за повышение уровня пенсий для лиц с инвалидностью, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Подробнее о том, какие законопроекты будут рассматривать парламентарии в Верховной Раде 17 июня, читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка