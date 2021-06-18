Совет национальной безопасности и обороны осуществит проверку трех криминальных авторитетов, которые утверждают, что их незаконно внесли в санкционного списка.

Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил Алексей Данилов и отметил, что к проверке привлекут СБУ, контрразведку и другие соответствующие органы.

— После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые считают, что попали под санкции не совсем корректно, — рассказал Данилов.

Речь идет о лицах, находящихся в статусе криминальных авторитетов, лидеров преступных группировок или так называемых воров в законе, на которых СНБО наложил санкции в ходе предыдущего заседания 4 июня.

На этот раз во время заседания СНБО также ввел санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Алексей Данилов отметил, что санкции против Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе и поставке сырья оборонным предприятиям России.

Против Фукса санкции ввели из-за его причастности к незаконному получению лицензий на добычу нефти и газа.

Фото: СНБО