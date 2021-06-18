Очередное пленарное заседание Верховной Рады начнется в пятницу 18 июня в 10 утра.

Сначала пройдет час вопросов к правительству, посвященный состоянию, развитию и перспективам топливно-энергетического комплекса в Украине и его влияния на тарифную политику.

После этого народные избранники будут разбирать отчет о выполнении закона о государственном бюджете на 2020 год.

Также на пленарном заседании депутаты рассмотрят проект постановления, предусматривающий проведение парламентских слушаний на такие темы, как кибербезопасность, критическая инфраструктура, электронные коммуникации в Украине, а также состояние проблем в этих областях и пути их решения.

В первом чтении будут обсуждать внесение изменений в законодательство относительно совершенствования его в сфере охотничьего хозяйства и охоты.

Цель законопроекта — предотвратить незаконную охоту.

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Также обсудят законопроект №3758 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно некоторых аспектов реализации принципов академической добродетели.

Вынесут на обсуждение и проект постановления об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека.