Историю остановить невозможно: Кулеба о поставках зеленого водорода

Украина готовится экспортировать в Европейский Союз так называемый зеленый водород.

Как рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Минэнерго уже подготовило три варианта транспортировки водорода в ЕС.

— Евросоюз в своей энергетической стратегии определил Украину приоритетным партнером. А мы целенаправленно работаем в этом направлении, — заявил Кулеба.

Кроме того, министр выразил убеждение, что переход экономики на зеленую энергетику – исторической данность.

По его словам, производители нефти и газа попытаться сохранить статус-кво, но историю остановить невозможно.

Усиление сотрудничества ВМС стран НАТО и Украины в Черном море

Накануне Дмитрий Кулеба обсудил со своим румынским коллегой Богдан Ауреску развитие двухстороннего партнерства.

Украинский государственный деятель инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции страны.

В то же время Кулеба отметил возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в Черном море.