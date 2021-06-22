Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Берлин.

Стороны планируют обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом стало известно после телефонного разговора лидеров. Со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Также президент поблагодарил канцлера Германии за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества.

В особливу дату поговорив з канцлером #Німеччини Ангелою #Меркель про те, що світ має зробити все, аби такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці ???????? ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2021

В начале этого месяца Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Американский лидер заверил, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины.

Кроме того, Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить США этим летом.