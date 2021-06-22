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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Меркель пригласила Зеленского посетить Германию в ближайшее время

Зеленский, Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Берлин.

Стороны планируют обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом стало известно после телефонного разговора лидеров. Со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Ангелу Меркель принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Также президент поблагодарил канцлера Германии за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества.

В начале этого месяца Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Американский лидер заверил, что твердо будет отстаивать суверенитет Украины.

Кроме того, Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить США этим летом.

Источник: Офис президента

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