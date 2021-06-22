Украина останется одним из приоритетов стратегического диалога США и РФ — Госдеп

Вопросы Украины, Сирии и возвращения дипломатов станут главными темами стратегического диалога США и России после встречи лидеров двух государств.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по результатам саммита Байден — Путин.

По его словам, по указанию президента Джо Байдена американские дипломаты продолжат стратегический диалог по налаживанию стабильных отношений с Россией, в частности относительно шагов по контролю над ядерными вооружениями.

— Существует ряд других сфер, которые были затронуты во время саммита, и в дальнейшем будут предметом дискуссий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов — таких, как Украина, или обеспечение гуманитарного доступа в Сирии, — и в дальнейшем будут предметом обсуждения на рабочем уровне, — подчеркнул Прайс.

Он отметил, что сейчас стороны готовятся к первой первой встрече. Прежде всего речь, идет о взаимном возвращении дипломатов.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным, которые длились около трех часов и завершились отдельными пресс-конференциями двух лидеров стран.

О результатах встречи Байден — Путин и ее последствиях для Украины — на Фактах ICTV.

Источник: Госдеп