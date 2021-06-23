До 51 тыс. грн: Кабмин предлагает штрафовать за проникновение на военные объекты

В Украине могут установить штрафы за проникновение на военные объекты без разрешения. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании Кабинета министров в среду, 23 июня.

Правительство предлагает установить административную ответственность за нарушения. Если человек самовольно проникнет на военный объект, ему грозит денежное взыскание от 8,5 до 17 тыс. грн. Также конфискуют средства (если таковые имеются), с помощью которых он вторгся на территорию.

В случае повторного нарушения штраф увеличится — от 17 до 34 тыс. грн с конфискацией снаряжения. Такие же действия, совершенные в особый период, могут наказываться штрафом от 17 до 51 тыс. грн.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, пока в Украине установлена ​​только уголовная ответственность за проникновение на военные объекты (до 15 лет заключения). Поэтому существует большая вероятность проявлений диверсии на важных стратегических объектах, особенно в условиях вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

Авторы законопроекта подчеркивают, что в последнее время проявления диверсии участились, а это прежде всего может угрожать безопасности мирного населения.

После одобрения проекта закона правительством его должна поддержать Верховная Рада.