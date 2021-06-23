Инфантильность украинских элит превратила Украину в мишень гибридной войны — Николай Литвин

Инфантильность украинских элит и ошибки в построении оборонно-безопасностной составляющей государства сделали страну уязвимой к внешней агрессии гибридного формата.

Об этом заявил Николай Литвин во время презентации своей книги ГВ14: война нового типа.

— Украина стала мишенью РФ не только в силу исторических обстоятельств и известных неоимперских амбиций российской власти, но и из-за инфантильности украинских элит. Ошибки, допущенные при построении государственного устройства Украины, в частности, ее оборонно-безопасностносной составляющей, сделали нас уязвимыми к внешней агрессии гибридного формата, — сказал Литвин.

Он также отметил, что развязанную Россией войну против Украины следует квалифицировать как новый переходный тип современного конфликта, обусловленный уровнем развития (научным, технологическим, информационным и т.д.) глобализирующегося мира и стремлением к доминированию основных глобальных игроков.

— Предмет моего исследования — гибридная война, которая восьмой год продолжается на территории нашего государства, — является образцом нового типа современных конфликтов разной степени и масштаба, соответствующим уровню развития глобализирующегося мира, действиям основных глобальных игроков в борьбе за мировое (региональный) влияние, статус, ресурсы и доминирование, с высоким уровнем страха по применению или попытке применения оружия массового уничтожения, — рассказал автор.

Литвин также напомнил, что основными элементами прогресса в военном деле являются современные технологии и концепции ведения войн, направленные на наращивание военной мощи, а также качество и масштаб действий, которые ранее не были известны военной истории и науке.

Он подчеркнул, что гибридная война как продукт эволюции военного дела является новым типом войны, ведущейся в условиях ненормальности международных отношений, нарушения норм и правил. В ней применяется широкий спектр методов подавления и поражения противника военными и невоенными способами, без соблюдения классических подходов к ведению войны.

С точки зрения автора, на практике любая угроза может быть гибридной, если она не ограничивается одной формой и единственным измерением ведения боевых действий.

— Если же любая угроза или применение силы определяется как гибридная, этот срок теряет свое значение и создает путаницу, вместо прояснения реалий современной войны, — отметил Литвин.

Г-14: война нового типа — это научно-публицистическая работа, в которой рассматривается явление гибридной войны на основе его современных научных исследований и сквозь призму практического участия в ней украинских структур безопасности, в частности, Государственной пограничной службы.

Автор книги, генерал армии Украины Николай Литвин возглавлял Госпогранслужбу в 2001-20014 годах. ГВ14: война нового типа — его вторая работа на тему российско-украинской войны.

Ранее, в 2019 году, вышла его книга Линия разграничения, в которой были освещены опыт реформирования и развития Государственной пограничной службы Украины и участие пограничников в защите страны от агрессора.