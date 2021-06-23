Российская сторона в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе блокирует рассмотрение вопроса относительно разминирования некоторых участков.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ, и отмечает, что участки для разминирования были согласованы еще летом 2020 года.

— Несмотря на готовность координатора и рабочей подгруппы по безопасности, российская сторона заблокировала запланированное рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что РФ блокирует доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам, которые расположены на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сказал глава украинской делегации Леонид Кравчук. Он назвал это признаками того, что Российская Федерация сознательно нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

— Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства, и во вторую — как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны, — отметили в обращении ТКГ.

В ТКГ также отметили, что ни одна из инициатив и предложений украинской стороны не получила должного ответа от России.