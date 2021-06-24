Для консультаций: СНБО ожидает визита американских специалистов по санкциям

Совет нацбезопасности и обороны Украины ожидает прибытия специалистов по санкциям с США уже на следующей неделе, 29 июня.

Об этом журналистам заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что накануне стороны договорились о продолжении сотрудничества.

— К нам прибудут специалисты, которые непосредственно занимаются процедурой введения санкций США, — заверил Алексей Данилов.

Американские эксперты по санкциям проведут серию консультаций с украинскими коллегами.

До этого, из-за пандемии коронавируса, сотрудничество происходило заочно.

Санкции против бизнесменов-олигархов

Также 24 июня Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Подпись президента ввела в действие соответствующее решение СНБО от 18 июня.

Причина санкций против олигарха Дмитрия Фирташа — причастность к поставкам сырья на российские оборонные предприятия.

В то же время санкции в отношении харьковского бизнесмена Павла Фукса были введены из-за компании Голден Деррик, которая в течение нескольких лет получала разрешения на разведку и добычу нефти и газа вне конкурса.