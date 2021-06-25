Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит для себя конкурентов на президентских выборах, которые состоятся в будущем. По его словам, главные “соперники” — это основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы.

— У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить, — заверил Зеленский.

По поводу того, сможет ли стать ему конкурентом на выборах президента Виталий Кличко, мэр Киева, Зеленский ответил, что ему стоит уделить внимание проблемам инфраструктуры в городе.

По мнению Зеленского, Кличко забыл, что он мэр столицы, и начал собственную президентскую компанию. Также президент посоветовал Виталию Кличко избавиться от некоторых людей в окружении.

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