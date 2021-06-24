Украина продлила санкции против российских СМИ и их представителей – указ

24 июня указом №265/2021 президент Владимир Зеленский ввел в силу решение СНБО от 18 июня о продлении санкции против 312 физических и 103 юридических лиц. В этом списке – пропагандистские российские СМИ и компании, а также их представители.

В двух приложениях к указу представлен полный перечень компаний и граждан РФ, против которых вводятся ограничительные меры.

Среди них известные пропагандисты Кремля – главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Попали под санкции телеканалы Россия-24, НТВ, РТР-Планета, Первый канал. Всемирная сеть.

В перечне также военные заводы России, размещенные на территории временно оккупированного Крыма.

Владимир Зеленский 24 июня также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкциях против гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Такой же пакет санкций, но на три года, вводится против заместителя председателя совета директоров металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Шелкова.