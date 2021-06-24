Верховная Рада соберется на два внеочередных заседания на следующей неделе

Во вторник, 29 июня, и в четверг, 1 июля, Верховная Рада планирует провести внеочередные заседания.

Об этом рассказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

По ее словам, ВР намерена собираться около 16.00 и заседать до позднего вечера.

Кравчук отметила, что повестка дня внеочередных заседаний до сих пор не сформирована. В Раде проверяют, готовы ли к рассмотрению часть законопроектов, а также определяют их приоритетность.

— Уже предварительно известно, что, например, на вторник может быть вынесен поданный президентом законопроект о национальном сопротивлении. Профильный комитет уже рекомендовал парламенту его принять, — рассказала замглавы Слуги народа.

Она также добавила, что на рассмотрение может также быть вынесен законопроекта о критической инфраструктуре.

Читайте Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс

Закон о деолигархизации

На прошлой неделе комитет Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС забраковал президентский закон о деолигархизации.

По мнению парламентариев, документу необходимы существенные доработки.

Глава комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что в нынешней редакции законопроект не имеет ничего общего с духом Соглашения об ассоциации.