Глава правления НАК Нафтогаза Юрий Витренко рассказал, что технического завершения строительства недостаточно для полноценного запуска газопровода Северный поток-2.

Вторник отметил, что Соединенные Штаты могут помешать проведению сертификации, без которой запуск трубопровода невозможен.

— Даже если строительство будет завершено, затем этот газопровод надо сертифицировать, без этого он не может работать — есть соответствующие сертификационные санкции. Соответственно, США могут сделать так, чтобы эта сертификация не состоялась, — сказал Витренко в интервью.

Также глава Нафтогаза отметил, что даже после получения сертификации газопровод не может начать работу, пока не найдет покупателей газа, которые также могут стать объектом санкций США.

Кроме газопровода, санкции можно ввести против компаний, которые с ним сотрудничают и операционным денежным потокам.

— В чем смысл любых санкций? США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией или этим лицом, тогда мы не будем иметь дело с вами. Вы не сможете использовать нашу банковскую систему, работать с нашими американскими компаниями, — пояснил Витренко.

Запуск Северного потока-2

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова рассмотреть получение компенсации за прекращения транзита газа после возможного запуска газопровода.

Однако министр подчеркнул, что Киев могут не устроить предложенные условия.

Фото: Министерство энергетики