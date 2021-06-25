Президент Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны является одним из видов оружия для быстрых изменений в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы VIP с Натальей Мосейчук.

– Я пришел изменить страну. Если я понимаю, что по ходу политической жизни я имею быстрые инструменты и быстрое оружие и устал договариваться, все, что есть у меня под рукой – это моя власть. СНБО – один из видов оружия, и я его применяю, – отметил глава государства.

По его словам, события в Украине требуют быстрой реакции, и решения СНБО стали инструментом такого реагирования.

Владимир Зеленский 24 июня подписал несколько указов, которыми ввел в действие решения СНБО от 18 июня.

В частности, речь идет о новых санкциях против российских банков, действующих на оккупированных территориях. Ограничительные меры продлили на три года против 55 российских банков, платежных систем и так называемых центральных банков из ОРДЛО.

Он также продлил санкции против 312 физических и 103 юридических лиц. В этом списке – пропагандистские российские СМИ и компании, а также их представители.