Зеленский ввел бессрочные ограничительные меры против гендиректора компании Ростех Чемезова

Украинский глава Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкции против генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 24 июня.

Согласно документу, против Чемезова бессрочно применяется санкционный пакет, предусматривающий:

блокирования активов;

ограничения торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и др.

В то же время гендиректору запрещается участвовать в приватизации и аренде государственного имущества Украины, и выдавать ему разрешения и лицензии Нацбанка.

Кроме того, ограничивается выдача наличных по платежным карточкам.

Такой же пакет санкций на три года вводится в отношении заместителя председателя совета директоров металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Шелкова.

Кто такой Сергей Чемезов?

Сергей Чемезов — гендиректор корпорации Ростех (компания разрабатывает промышленную продукцию гражданского и военного назначения, — Ред.), член бюро высшего совета партии Единая Россия, близкий соратник Владимира Путина.

В 2014 году его включили в санкционных списков ЕС и США из-за войны с Украиной и временной оккупации Крыма.