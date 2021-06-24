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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Зеленский ввел бессрочные ограничительные меры против гендиректора компании Ростех Чемезова

Володимир Зеленський

Украинский глава Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочных санкции против генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 24 июня.

Согласно документу, против Чемезова бессрочно применяется санкционный пакет, предусматривающий:

  • блокирования активов;
  • ограничения торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок Украины;
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и др.

В то же время гендиректору запрещается участвовать в приватизации и аренде государственного имущества Украины, и выдавать ему разрешения и лицензии Нацбанка.

Кроме того, ограничивается выдача наличных по платежным карточкам.

Такой же пакет санкций на три года вводится в отношении заместителя председателя совета директоров металлургической корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаила Шелкова.

Кто такой Сергей Чемезов?

Сергей Чемезов — гендиректор корпорации Ростех (компания разрабатывает промышленную продукцию гражданского и военного назначения, — Ред.), член бюро высшего совета партии Единая Россия, близкий соратник Владимира Путина.

В 2014 году его включили в санкционных списков ЕС и США из-за войны с Украиной и временной оккупации Крыма.

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