В Конгрессе США обе партии поддерживают Украину в вопросе предоставления дополнительной оборонной помощи, в частности летального оружия.

Об этом в комментарии сказал член комитета по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США конгрессмен Даг Ламборн и отметил, что партии выражают “очень мощную поддержку” в этом вопросе.

Конгрессмен также дополнил, что такого мнения в Конгрессе придерживаются потому, что это помогает Украине сдерживать распространение российской агрессии.

— В Конгрессе США существует очень мощная двухпартийная поддержка относительно помощи Украине, которая борется с ужасным вызовом российского вторжения на востоке страны и в Крыму, — отметил Ламборн.

Кроме этого Ламборн выразил надежду, что такой вид помощи сдержит Россию от действий, которые могут ухудшить ситуацию.

Военная помощь Белого дома

В июне американское издание Politico, ссылаясь на собственные источники, обнародовало информацию о том, что США якобы прекращают предоставление Украине военной помощи на общую сумму около $100 млн.

На следующий день представитель Белого Дома Джен Псаки опровергла эту информацию и назвала нонсенсом.

По ее словам, незадолго до саммита Джо Байдена и Владимира Путина США предоставили Украине пакет военной помощи на сумму $150 млн, включая летальную оружие.