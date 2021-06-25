Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает разъяснений от послов Франции и Германии намерений Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Мы пообщаемся с немецким и французским дипломатами. Хотим лучше понимать, какую цель имеют Берлин и Париж и как это соотносится с санкциями против РФ и их ролью посредников в нормандском формате, — объяснил министр.
Кулеба отметил, что наши дипломаты начали работу сразу после того, как узнали о предложении.
В то же время, как добавил министр, он быстро скоординировал инициативу с украинским главой Владимиром Зеленским.
— Я получил от него зеленый свет и начал работать над тем, чтобы на момент начала саммита большинство стран ЕС и чиновников Еврокомиссии знали позицию Украины.
Как объяснил Кулеба, наша страна выступает категорически против восстановления саммитов ЕС-Россия.
Также, по его словам, лидеры Евросоюза должны обладать достаточными аргументами для того, чтобы отразить это предложение.
Накануне, 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель предложила организовать саммит ЕС на уровне глав стран и правительств с участием Владимира Путина. Такое решение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Однако лидеры ЕС отклонили эту инициативу. В частности, представитель Эстонии Кая Каллас заявила, что очень удивлена, что этот вопрос стоит на повестке дня.
Источник: Дмитрий Кулеба