Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает разъяснений от послов Франции и Германии намерений Берлина и Парижа вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Мы пообщаемся с немецким и французским дипломатами. Хотим лучше понимать, какую цель имеют Берлин и Париж и как это соотносится с санкциями против РФ и их ролью посредников в нормандском формате, — объяснил министр.

Кулеба отметил, что наши дипломаты начали работу сразу после того, как узнали о предложении.

В то же время, как добавил министр, он быстро скоординировал инициативу с украинским главой Владимиром Зеленским.

— Я получил от него зеленый свет и начал работать над тем, чтобы на момент начала саммита большинство стран ЕС и чиновников Еврокомиссии знали позицию Украины.

Как объяснил Кулеба, наша страна выступает категорически против восстановления саммитов ЕС-Россия.

Также, по его словам, лидеры Евросоюза должны обладать достаточными аргументами для того, чтобы отразить это предложение.

Накануне, 24 июня, канцлер Германии Ангела Меркель предложила организовать саммит ЕС на уровне глав стран и правительств с участием Владимира Путина. Такое решение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако лидеры ЕС отклонили эту ​​инициативу. В частности, представитель Эстонии Кая Каллас заявила, что очень удивлена, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Источник: Дмитрий Кулеба