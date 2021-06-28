25 лет назад — 28 июня 1996 года — Верховная Рада приняла Конституцию Украины, Основной закон, по которому живет вся страна.

Но с тех пор ее текст меняли несколько раз. Хотя внести изменения в Конституцию Украины не так уж и легко.

Ведь, согласно ст. 155 Основного закона, законопроект о внесении изменений, предварительно одобренный 226 депутатами, считается принятым, если на следующей очередной сессии парламента за него проголосовало не менее двух третей от конституционного состава (300 депутатов).

Какие изменения вносили в Конституцию Украины в течение последних 25 лет — читайте в нашем материале.

Изменения 2004 года

2004 год больше всего запомнился украинцам Оранжевой революцией. Но тогда же в Основной закон официально внесли первые важные изменения.

Так, благодаря решению Верховной Рады, с февраля 2004 года Украина стала парламентско-президентской республикой. Это означало, что полномочия президента были ограничены, а парламента и правительства — значительно расширены.

В частности, Верховная Рада назначала по представлению главы государства премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел. А по представлению премьера — других членов правительства.

Но кандидата на пост главы правительства президент мог подать в парламент только по предложению коалиции депутатских фракций, которые составляли конституционное большинство.

Через три года после принятия решения тогдашний президент Виктор Ющенко пытался отменить эти изменения. Он даже инициировал создание конституционного совета для проведения референдума. Но ему так и не удалось это сделать.

Изменения 2010 года

В 2010 году, когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольная ему Партия регионов обратилась в Конституционный суд с просьбой определить, были ли законными изменения, внесенные в Конституцию Украины в 2004 году.

Решением суда и без голосования парламента изменения признали не соответствующими Основному закону. После этого Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления.

На этом Янукович решил не останавливаться, и в 2012 году даже создал Конституционную ассамблею, чтобы разработать новую Конституцию. Но коррективы в его планы внес Евромайдан и начало Революции достоинства.

Изменения 2014 года

После кровавых событий Революции достоинства и бегства Виктора Януковича из Украины Верховная Рада проголосовала за возобновление редакции Конституции 2004 года.

Решение Конституционного суда, принятое в 2010 году, признали незаконным. Так Украина снова стала парламентско-президентской республикой, а полномочия главы государства урезали.

Изменения 2016 года

2 июня 2016 года Верховная Рада внесла очередные изменения в Конституцию Украины, которые касались реформы правосудия.

Они предусматривали, что президент назначает и увольняет с должности после согласия Верховной Рады генерального прокурора.

Кроме того, согласно изменениям 2016 года, произошла реорганизация Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия. Количество членов совета увеличилось до 21.

В то же время из ее состава исключили министра юстиции и генерального прокурора. Тогда же Высшему совету правосудия предоставили право отстранять, переводить, увольнять судей и подавать президенту представление на их назначение, а также право давать согласие на задержание и арест судей.

Кроме того, изменения предусматривали, что судья должен, кроме декларации о доходах, подавать декларацию семейных связей и декларацию добропорядочности.

А еще в Основном законе закрепили создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и местных окружных судов.

Изменения 2019 года

7 февраля 2019 года Верховная Рада закрепила в Основном законе курс на Европейский Союз и НАТО.

Нардепы внесли изменения в Конституцию Украины, которые предусматривали необратимость стратегического курса государства на получение полноправного членства в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе.

В частности, они дополнили преамбулу Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

А в ст. 102 Конституции добавили формулировку, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в НАТО.

Изменения 2020 года

1 января 2020 года вступил в силу закон О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов.

Благодаря документу теперь нардепов могут привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать без согласия Верховной Рады.

В то же время в ст. 80 Конституции осталась норма о том, что народные избранники не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.