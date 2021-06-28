(Українська) Хмара та Шишкін влаштували акцію протесту під час виступу Зеленського у Раді

28 июня украинцы отмечают День Конституции Украины. По этому поводу народные депутаты собрались на торжественное заседание.

В здании Верховной рады выступил глава государства Владимир Зеленский, второй президент Украины Леонид Кучма и другие политики.

Во время провозглашения речи Владимира Зеленского в зале Верховной Рады произошел инцидент.

В знак протеста некоторые народные депутаты II созыва встали, привлекая внимание к надписи на своих футболках.

Среди них первый генеральный прокурор Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара. Народные депутаты II созыва ВР надели футболки с надписью Зе — убийца Конституции.