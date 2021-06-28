Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Хмара и Шишкин устроили акцию протеста во время выступления Зеленского в Раде

Хмара и Шишкин устроили акцию протеста во время выступления Зеленского в Раде

28 июня украинцы отмечают День Конституции Украины. По этому поводу народные депутаты собрались на торжественное заседание.

В здании Верховной рады выступил глава государства Владимир Зеленский, второй президент Украины Леонид Кучма и другие политики.

Во время провозглашения речи Владимира Зеленского в зале Верховной Рады произошел инцидент.

В знак протеста некоторые народные депутаты II созыва встали, привлекая внимание к надписи на своих футболках.

Среди них первый генеральный прокурор Виктор Шишкин и герой Украины Степан Хмара. Народные депутаты II созыва ВР надели футболки с надписью Зе — убийца Конституции.

(Українська) Хмара та Шишкін влаштували акцію протесту під час виступу Зеленського у Раді

Читайте
Концерт классической музыки и световое шоу: афиша ко Дню Конституции 2021

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка