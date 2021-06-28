Второй президент Украины и сопредседатель Конституционной комиссии по подготовке Конституции Леонид Кучма выступил на торжественном заседании Верховной Рады по случаю государственного праздника.

— Мне действительно сегодня особенно приятно видеть народных депутатов II созыва, которые несмотря на все политические неурядицы, приняли Конституцию. Сегодня для нас памятный день. Более 10 лет я обращался в этом зале как президент, но никогда не видел перед собой настоящей парламентского большинства, готовой работать, сотрудничать, а главное — брать на себя ответственность, — отметил Леонид Кучма.

Политик рассказал, что последний раз выступал с трибуны Верховной Рады Украины 16 лет назад — 8 декабря 2004 года.

— Став президентом я делал все, чтобы как можно быстрее принять Конституцию, так как советская Конституция, хоть и подрихтованная, не могла способствовать построению суверенного, правового, социально-рыночного государства. Даже на пятом году независимости дискуссии по таким государственно-значимым вопросам как язык, флаг, герб были чрезвычайно острыми, — подчеркнул второй президент Украины.

По его мнению, Конституция Украины стала ярким примером компромисса. Кучма отметил, что ее принятие было высоко оценено в украинском обществе и в международном сообществе.

— С 20-летней дистанции могу твердо заявить, Конституция 1996 года стала двигателем для преодоления кризиса и осуществления реформы. Сначала Конституционный договор, а потом сама Конституция дала возможность создать эффективную вертикаль исполнительной власти, которая обеспечила преодоления глубокого кризиса, а вскоре способствовала высокому экономическому росту, — рассказал он.

Леонид Кучма подчеркнул, что Конституция должна защищать Украину и граждан. Однако, по его мнению, бывает так, что граждане должны защитить Конституцию.

Второй президент Украины подчеркнул, что Конституция всегда должна развиваться в интересах украинского народа. Кучма поздравил украинцев с 25-летием Конституции.