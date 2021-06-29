Верховная Рада Украины приняла закон об уголовном наказании за ложь в электронных декларациях после поправок президента Владимира Зеленского.

За законопроект №4651 29 июня проголосовали 315 народных избранников.

Указанный законопроект Зеленский ветировал в начале июня, после того как нардепы внесли ряд поправок, которые могут ослабить уголовную ответственность и позволить регистрировать имущество на родственников.

Речь идет о двух поправках, позволяющих вносить в декларацию только то имущество членов семьи, о котором им сообщили родственники. Поэтому чиновники могут избежать ответственности, заявив, что об этом имуществе их родственники им не сообщили.

Президент отредактировал законопроект и убрал эти поправки, народные депутаты приняли именно его редакцию законопроекта.

Закон об ответственности за ложь в декларациях

3 июня 2021 парламент принял законопроект №4651, он предусматривает возвращение уголовной ответственности, а именно тюремного заключения, за недостоверное декларирование.

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