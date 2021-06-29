ЕС объявил о готовности назначить международных экспертов для отбора в ВККС

Евросоюз готов назначить своих экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина сделала серьезный шаг вперед для реформирования судебной системы.
— Для проведения всеобъемлющей судебной реформы нужно реформировать и Высший совет юстиции. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки, – подчеркнул дипломат.
Для принятия решения по поводу формирования ВККС необходимы четыре голоса, два из которых должны принадлежать иностранным членам конкурсной комиссии.
Решение Рады о возобновлении работы ВККС
Ранее Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей.
В состав ВККС должно входить 16 членов, из которых восемь должны быть судьями или служителями Фемиды в отставке. Конкурс должен проходить в два этапа.
Комиссия сможет начать работу только в том случае, если будут отобраны как минимум 11 членов.
Источник: Twitter посла ЕС в Украине