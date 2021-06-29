Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Дмитро Кудрявцев |

ЕС объявил о готовности назначить международных экспертов для отбора в ВККС

Суд, закон, книги, книга

Евросоюз готов назначить своих экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина сделала серьезный шаг вперед для реформирования судебной системы.

— Для проведения всеобъемлющей судебной реформы нужно реформировать и Высший совет юстиции. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки, – подчеркнул дипломат.

Для принятия решения по поводу формирования ВККС необходимы четыре голоса, два из которых должны принадлежать иностранным членам конкурсной комиссии.

Решение Рады о возобновлении работы ВККС

Ранее Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей.

В состав ВККС должно входить 16 членов, из которых восемь должны быть судьями или служителями Фемиды в отставке. Конкурс должен проходить в два этапа.

Комиссия сможет начать работу только в том случае, если будут отобраны как минимум 11 членов.

Источник: Twitter посла ЕС в Украине

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка