ЕС объявил о готовности назначить международных экспертов для отбора в ВККС

Евросоюз готов назначить своих экспертов для отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина сделала серьезный шаг вперед для реформирования судебной системы.

— Для проведения всеобъемлющей судебной реформы нужно реформировать и Высший совет юстиции. Соответствующий законопроект находится в стадии разработки, – подчеркнул дипломат.

Для принятия решения по поводу формирования ВККС необходимы четыре голоса, два из которых должны принадлежать иностранным членам конкурсной комиссии.

Решение Рады о возобновлении работы ВККС

Ранее Верховная Рада приняла законопроект О внесении изменений в закон О судоустройстве и статусе судей.

В состав ВККС должно входить 16 членов, из которых восемь должны быть судьями или служителями Фемиды в отставке. Конкурс должен проходить в два этапа.

Комиссия сможет начать работу только в том случае, если будут отобраны как минимум 11 членов.

Источник: Twitter посла ЕС в Украине