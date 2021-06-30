30 июня в России состоялась традиционная Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой он отвечал на вопросы, которые “больше всего беспокоят” граждан.

Почему-то среди интересов россиян оказалась и Украина, против которой Россия уже восьмой год ведет гибридную войну.

Пожалуй, для всех граждан Украины заявления Путина стали ничем иным, как новой порцией вранья. Но стоит их оценивать и как политические послания нашему государству.

Факты ICTV рассказывают, на какие заявления президента России следует обратить внимание, и что они значат.

Старая линия

Одним из заявлений, которые можно выделить на пресс-конференции Путина, является встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас глава России не видит предпосылок для переговоров с нашим лидером.

Политолог Игорь Рейтерович сказал Фактам ICTV, что в нынешних заявлениях Путина нет никакой новизны. Это — та же линия, которую он озвучивал недавно.

— Ее можно охарактеризировать российским выражением “тяни — толкай”. С одной стороны, он говорит, что нам не о чем говорить… С другой — мы открыты и готовы к переговорам, если произойдут определенные изменения, которые позволят нам их вести. Даже в таких формулировках Путин ставит президента Украины, государство в целом в проигрышную позицию. Понятно, что это направлено в первую очередь на внутреннего пользователя, но и в определенной степени — на наших западных партнеров. Якобы, мы готовы договариваться с Украиной, но только на своих условиях, — говорит Рейтерович.

По его словам, нынешняя пресс-конференция президента России является лишь подтверждением всех тех сигналов, которые Украина получала от государства-агрессора в течение последних месяцев.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко обращает особое внимание на поведение Путина.

По его словам, заявления относительно нашего государства показывали его откровенное раздражение отношениями Украины и России.

— Раздражение свидетельствует о том, что есть непонимание ситуации. Путин думал, что он переигрывает Зеленского, заставит его (согласиться на условия России, — Ред.), и все будет хорошо. А Зеленский действует совсем не так, как ожидал Путин. Еще одна причина — невозможность повлиять на ситуацию, — говорит Фесенко.

По его мнению, Путин хочет продемонстрировать, что нужно или договариваться на условиях РФ, или вообще не говорить о встрече. И если его позиция не изменится, то встречи, скорее всего, не будет.

Теплая ванна для Путина

Одним из самых показательных моментов на Прямой линии было упоминание президентом РФ закона Украины О коренных народах, в котором он полностью исказил реальный документ.

Фактически Путин не сказал ни одного правдивого слова о законе. С одной стороны, это можно расценивать как традиционную российскую пропаганду. С другой — как проявление непонимания реальной ситуации по Украине.

По мнению Фесенко, президента России могут специально “кормить” ложной информацией о ситуации в Украине.

— Опять проявилась эмоциональная реакция Путина на законопроект о коренных народах. Но то, что он говорит, не имеет никакого отношения к реальному документу. Итак, Путину подсовывают недостоверную, неадекватную информацию, и играют на его эмоциях, — объясняет Фесенко.

Путин также вспомнил о “политических преследованиях”, которые, по его мнению, связаны с выборами в Украине. Однако ближайшие выборы в нашей стране состоятся примерно через три года.

Это также свидетельствует о довольно странной “осведомленности” в ситуации в Украине.

Военное предупреждение

Еще одним интересным тезисом стало “военное освоение территории Украины”. Опять же, заявление больше ориентировано на внутреннего потребителя — продолжение тезиса о “базах НАТО” в Украине.

По мнению Рейтеровича, в ближайшее время именно этот тезис будет циркулировать в российских и украинских СМИ.

Он является своеобразным предупреждением для Украины и наших союзников, а также оправданием расходов на оборонный сектор России. Так же, как и заявление об обстреле британского эсминца.

— Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно представить, что мир был бы на грани Третьей мировой, — сказал Путин.

Подобные заявления можно расценивать как попытку уменьшить градус военной поддержки Украины. То есть снижение интенсивности учений, поставок оружия и тому подобного.

А также то, что Россия будет отвечать на “нарушения” любыми способами.

— Он пытался предупредить, что Россия готова идти на крайние меры, и ее никто не остановит. Хотя все прекрасно понимают, что эсминец не потопили бы, ведь это бы плохо закончилось в первую очередь для РФ, — считает политолог.

Перепись истории

Интересным анонсом стало то, что Путин собирается написать еще одну “статью” касательно истории Украины и России. В нашем государстве всем давно понятно, что это — не более чем личные фантазии российского президента.

Украина не должна (и не будет) воспринимать такие инициативы Путина как нечто серьезное.

Однако это может свидетельствовать о попытке российского лидера найти еще какие-то рычаги для усиления контроля над государством.

— Есть прямая аналогия со Сталиным — он ключевые исторические статьи или сам писал, или очень серьезно редактировал, ведь считал, что контроль над историей является определяющим, поскольку это важно для развития государства. У Путина точно такой же подход и политика, — объясняет Рейтерович.

Что делать Украине

Эксперты сходятся во мнении, что Украине не стоит сильно реагировать на те заявления, которые мы сегодня услышали во время пресс-конференции Путина.

Речь идет именно о Прямой линии. В то же время Украина могла бы продемонстрировать изменение риторики в определенных вопросах. Например, о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

— Украина должна говорить, что мы готовы встречаться только тогда, когда Россия выполнит определенные условия. В противном случае получается так, что мы “набиваемся” на эту встречу, на которой нам будут диктовать правила и условия, что абсолютно неприемлемо, — объясняет Рейтерович.

Фесенко также считает, что Украина не должна реагировать на каждое заявление Путина. Особенно когда в нем нет ничего нового.

Единственное, что может сейчас позволить себе наше государство — реакцию на дипломатическом уровне. То есть напомнить России, что большинство заявлений Путина не имеют ничего общего с реальностью.

— Можно напомнить, что мы не признаем Крым российским, что в акватории Черного моря нужно соблюдать международное право. Вступать в дискуссию с Путиным? Зачем? Необязательно отвечать на каждый “чих” Путина, тем более, что заявления о “едином народе” у него постоянно звучат. Как у двух дипломатов: нужно на каждую ноту отвечать нотой, или на каждый недружественный шаг надо отвечать дипломатическими средствами, — говорит председатель правления Центра прикладных политических исследований Пента.

Пресс-конференция Путина только закрепила позиции РФ по Украине по состоянию на сегодня.

После нее мы должны продолжать идти своим путем, постоянно напоминая России, кто ответственен за смерти тысяч украинцев на Донбассе, нарушение международного права и агрессивную политику в отношении своих соседей.