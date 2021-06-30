Верховная Рада приняла в целом законопроект №2289, разрешающий ввоз в Украину образцов инновационных средств защиты растений (СЗР) для научных исследований и государственных испытаний. Он отменяет правку от 2015 года, запрещающую испытания импортных пестицидов без их предварительной регистрации в стране происхождения.

Законопроект вносит изменения в ст. 4 закона О пестицидах и агрохимикатах по ввозу пестицидов в Украину. Его поддержал 291 народный депутат на заседании парламента 30 июня.

Из закона исключается норма, согласно которой обязательным условием ввоза и применения в Украине образцов незарегистрированных пестицидов является документальное подтверждение их госрегистрации в стране производства.

Согласно пояснительной записке к документу, устраняется коллизия правовых норм по регулированию ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов, а разрешается применять, хранить, продавать, рекламировать и транспортировать остатки ввезенных препаратов в течение двух лет после окончания срока их регистрации.

Рынок средств защиты растений оценивается в $1 млрд.