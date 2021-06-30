Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своим ирландским коллегой Саймоном Коуэном о признании странами Covid-сертификатов друг друга.

Министры обсудили совместные мероприятия Украины и Ирландии по противодействию пандемии коронавируса, массовой вакцинации населения и упрощению условий пересечения границы.

— Это станет одной из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин, — отчитался Кулеба о следующих шагах украинской власти.

Кулеба сообщил, что на данный момент Украина завершает процесс запуска цифрового Covid-сертификата, а также напомнил, что документ будет синхронизирован с европейским.

Высокопоставленные чиновники обсудили взаимодействие двух государств в различных международных организациях и вспомнили про непостоянное членство Ирландии в Совбезе ООН.

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