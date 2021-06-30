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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский пригласил Папу Римского Франциска в Украину

Папа Римський

Украина рассчитывает на поддержку Папы Франциска в привнесении мира на Донбасс и на его визит в Киев, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с понтификом.

Глава государства подчеркнул, что этот разговор происходит в период 20-й годовщины визита Папы Иоанна Павла II, который тогда сказал, что Европа должна дышать двумя легкими — западной и восточной, а Украина является неотъемлемым восточным легким.

Поэтому, по его словам, визит Папы в Украину — это “кислород, который так необходим”.

Президент поблагодарил Франциска за постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, и заверил, что его визита ожидает прежде всего украинский народ.

— Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важны, — подытожил Зеленский.

Однако неизвестно, что Папа ответил на приглашение президента Украины.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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