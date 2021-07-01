Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что за последнюю пленарную неделю сессии Верховной Рады состоится еще два внеочередных заседания правительства.

По словам Корниенко, внеочередные заседания пройдут как всегда, во вторник и четверг.

Также политик не исключил, что депутаты могут принять закон о деолигархизацию в целом еще до летних каникул, если поправок будет не много.

По мнению Корниенко, во время летних каникул Верховной Рады скорее всего не будет никаких внеочередных заседаний, поскольку все депутаты отправятся в летние отпуска.

Однако на День независимости Украины парламент все же соберется на торжественное заседание, отметил Корниенко.

— Про большой герб у нас есть законопроект. Хотелось бы в торжественной обстановке его обсудить и, возможно, принять в первом чтении и, может, сразу в целом, — рассказал журналистам политик.

Напомним, что последняя пленарная неделя Верховной Рады до летних каникул продлится с 13 до 16 июля.